Die junge Skoda-Fahrerin geriet von der Straße ab. Bild: Carsten Rehder/dpa
Die junge Skoda-Fahrerin geriet von der Straße ab. Bild: Carsten Rehder/dpa
Freiberg
Unfall in Freiberg: Zwei Verletzte nach Kollision auf Käthe-Kollwitz-Straße
Von Luisa Ederle
Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Freiberg wurden am Donnerstagabend eine 19-Jährige und ein 32-Jähriger leicht verletzt.

Am Donnerstagabend kam es in Freiberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Gegen kurz nach 19 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrerin mit ihrem Fahrzeug der Marke Skoda die Käthe-Kollwitz-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in Folge mit einem...
