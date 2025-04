Unfall in Freiberg: Zwei Wagen kollidieren

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch auf der Richard-Wagner-Straße.

Am Mittwoch befuhr um die Mittagszeit ein 81-jähriger Fahrer eines Pkw VW die Richard-Wagner-Straße in Richtung Goethestraße. Dabei scherte er nach links aus, um an einem parkenden Pkw vorbeizufahren. Hierbei kollidierte der VW mit einem entgegenkommenden Pkw Audi (Fahrer: 51). Verletzt wurde niemand, wie die Polizeidirektion Chemnitz am...