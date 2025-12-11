MENÜ
Ein 70-Jähriger ist am Mittwoch in Friedebach mit seinem VW verunglückt.
Ein 70-Jähriger ist am Mittwoch in Friedebach mit seinem VW verunglückt.
Ein 70-Jähriger ist am Mittwoch in Friedebach mit seinem VW verunglückt.
Ein 70-Jähriger ist am Mittwoch in Friedebach mit seinem VW verunglückt. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Freiberg
Unfall in Sayda: VW prallt gegen Vorhäuschen – Fahrer (70) schwer verletzt
Redakteur
Von Holk Dohle
Offenbar wegen gesundheitlicher Probleme ist ein VW-Fahrer in Friedebach von der Fahrbahn abgekommen. Der Sachschaden ist enorm.

Ein 70-Jähriger ist am Mittwochmittag im Saydaer Ortsteil Friedebach mit seinem VW verunglückt. Gegen 11.20 Uhr fuhr er auf der B 171 von Sayda in Richtung Clausnitz und bog von der Freiberger Straße auf die Dresdner Straße ab. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz verlor er offenbar wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle. Das Auto...
