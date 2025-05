Unfall in Weigmannsdorf: Radlader bringt Moped-Fahrer in die Bredouille

Der 29-jährige Simson-Fahrer geriet beim Sturz unter den Radlader. Er hatte noch Glück im Unglück.

Ein Radlader hat am Donnerstagvormittag im Lichtenberger Ortsteil Weigmannsdorf einen 29-jährigen Mopedfahrer in die Bredouille gebracht. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, war der Simson-Fahrer gegen 9.15 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Muldaer Straße unterwegs, als ein Radlader (Fahrer: 59) im Bereich eines...