Unfall mit Pferdekutsche in Oberschöna: Wie ist der Stand der Ermittlungen?

In Folge eines Verkehrsunfalls am 23. August auf der Dorfstraße in Oberschöna musste ein Pferd eingeschläfert werden. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete vom Unfallort.

Nach dem tragischen Unfall mit einer Pferdekutsche am 23. August in Oberschöna laufen die Ermittlungen der Polizei noch. Das geht aus einer Antwort von Daniela Koenig von der Polizeidirektion Chemnitz auf eine Anfrage von „Freie Presse" hervor. „Nach Rücksprache mit der Sachbearbeitung dauern die Ermittlungen nach wie vor an", so Koenig...