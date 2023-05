Unfallflucht auf der B 173 in Naundorf: Ermittlungen laufen noch

Nach dem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht Donnerstagnacht auf der B 173 in Naundorf dauern die Ermittlungen noch an. Das sagte Daniela Koenig, Mitarbeiterin der Stabstelle Kommunikation in der Polizeidirektion Chemnitz, auf Nachfrage. Am Donnerstag, 23.05 Uhr, kam ein bisher unbekannter BMW-Fahrer in einer Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache...