Unfallflucht, Nötigung und schwerer Diebstahl: Darüber wird diese Woche am Freiberger Amtsgericht verhandelt

Freiberg
Die Richter in der Silberstadt müssen sich ab dem 23. Februar wieder mit verschiedenen Straftaten befassen. Hier eine Auswahl der Verfahren.
Dienstag ab 14 Uhr: Es geht um Unfallflucht. Der Angeklagten wird vorgeworfen, im Juli vorigen Jahres in Freiberg als Fahrzeugführerin beim Ausparken ein anderes Fahrzeug touchiert und sich danach pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt zu haben. Bei dem Anstoß war Sachschaden entstanden.
