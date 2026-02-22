MENÜ
  • Unfallflucht, Nötigung und schwerer Diebstahl: Darüber wird diese Woche am Freiberger Amtsgericht verhandelt

Blick in einen Verhandlungssaal im Amtsgericht Freiberg.
Blick in einen Verhandlungssaal im Amtsgericht Freiberg. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Blick in einen Verhandlungssaal im Amtsgericht Freiberg.
Blick in einen Verhandlungssaal im Amtsgericht Freiberg. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Unfallflucht, Nötigung und schwerer Diebstahl: Darüber wird diese Woche am Freiberger Amtsgericht verhandelt
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Richter in der Silberstadt müssen sich ab dem 23. Februar wieder mit verschiedenen Straftaten befassen. Hier eine Auswahl der Verfahren.

Dienstag ab 14 Uhr: Es geht um Unfallflucht. Der Angeklagten wird vorgeworfen, im Juli vorigen Jahres in Freiberg als Fahrzeugführerin beim Ausparken ein anderes Fahrzeug touchiert und sich danach pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt zu haben. Bei dem Anstoß war Sachschaden entstanden.
Mehr Artikel