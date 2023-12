Unglaubliche Hilfsbereitschaft: Was aus der Spendenaktion in Brand-Erbisdorf für Erdbebenopfer in der Türkei wurde

Als im Februar in der Türkei und Syrien die Erde bebte, verloren zehntausende Menschen ihr Leben. Eine türkische Familie aus der Region Freiberg rief eine Hilfsaktion ins Leben. - Das wurde daraus.

Am frühen Morgen des 6. Februar, 4.17 Uhr, bebte in Kahramanmaras, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Süden Anatoliens, die Erde. Von diesem Augenblick an veränderte sich das Leben der mehr als 600.000 Einwohner der Stadt schlagartig und für immer. Und nicht nur für sie, denn die Auswirkungen des Bebens machten sich in der gesamten...