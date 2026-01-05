Unruhe nach der OB-Wahl in Freiberg: „Demokratie ist kein Sprint“

Für die Freiberger Firma Geos ist die Geowissenschaftlerin weltweit unterwegs. Das Foto zeigt Jana Pinka vor einer Konvertstation in Puerto Real in Spanien: Konverter passen die Spannung an und wandeln Strom zwischen Gleich- und Drehstrom. Dafür braucht es je eine Station auf See und an Land – sie sind daher zentral für die Netzanbindung von Offshore-Windparks. Pinka arbeitete in Puerto Real für ein 2-Gigawatt-Programm zum Bau der Offshore-Plattformen als Standortmanagerin. Bild: Betariz de Micheo Macpershon