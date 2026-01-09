Unsicheres Wetter: Theater verlegt Aufführungen und bietet Schubert-Abend

Wetterbedingt müssen die geplanten Vorstellungen im Mittelsächsischen Theater abgesagt werden. Doch es gibt eine alternative Aufführung im Theater Freiberg. Was wird stattdessen geboten?

Aufgrund der Wetterlage haben die fürs Wochenende geplanten Gastspiele am Mittelsächsischen Theater (MiT) in Freiberg ihre Vorstellungen abgesagt. Damit entfallen die Aufführung „Carmen–Bolero" am Samstag, 10. Januar, sowie „In meiner Badewanne bin ich Kapitän" am Sonntag, 11. Januar. Das teilt das Theater mit.