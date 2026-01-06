MENÜ
Andreas und Natascha Barth aus Freiberg verwirklichen ihren Traum und sind auf Weltreise gegangen.
Andreas und Natascha Barth aus Freiberg verwirklichen ihren Traum und sind auf Weltreise gegangen. Bild: Andreas Barth
Natascha in der Autowäsche: Ihr Sprinter namens „Flamme“ wird gewaschen. Auf YouTube teilen die Barths ihre Erlebnisse.
Natascha in der Autowäsche: Ihr Sprinter namens „Flamme“ wird gewaschen. Auf YouTube teilen die Barths ihre Erlebnisse. Bild: Screenshot: Flametravel/Youtube
In Artigas/Uruguay haben Andreas und Natascha Barth diese Amethyste fotografiert. Dort haben sie auch eine Mine besucht und die schwere Arbeit der Bergarbeiter gesehen.
In Artigas/Uruguay haben Andreas und Natascha Barth diese Amethyste fotografiert. Dort haben sie auch eine Mine besucht und die schwere Arbeit der Bergarbeiter gesehen. Bild: Andreas Barth
Guanakos sind heimische Tiere in Feuerland.
Guanakos sind heimische Tiere in Feuerland. Bild: Andreas Barth
Unterwegs mit „Flamme": Freiberger Ehepaar zieht es in die Welt hinaus
Von Wieland Josch, Cornelia Schönberg
Zwei junggebliebene Weltenbummler aus Freiberg haben Grüße aus Südamerika an die „Freie Presse“ in Freiberg geschickt. Dazu Fotos von Eis, Guanakos und Amethysten. Jetzt erzählen sie ihre Geschichte.

„Es ist nicht immer einfach, aber es macht uns großen Spaß. Es gibt nur den großen Plan, und jeden Tag muss man neue Entscheidungen treffen und sich neuen Herausforderungen stellen. Der Weg ist das Ziel.“ So umreißen Andreas und Natascha Barth ihr aktuelles Leben. Und das ist ziemlich abenteuerlich.
