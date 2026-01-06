Unterwegs mit „Flamme“: Freiberger Ehepaar zieht es in die Welt hinaus

Freiberg
Zwei junggebliebene Weltenbummler aus Freiberg haben Grüße aus Südamerika an die „Freie Presse“ in Freiberg geschickt. Dazu Fotos von Eis, Guanakos und Amethysten. Jetzt erzählen sie ihre Geschichte.
„Es ist nicht immer einfach, aber es macht uns großen Spaß. Es gibt nur den großen Plan, und jeden Tag muss man neue Entscheidungen treffen und sich neuen Herausforderungen stellen. Der Weg ist das Ziel.“ So umreißen Andreas und Natascha Barth ihr aktuelles Leben. Und das ist ziemlich abenteuerlich.
