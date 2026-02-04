Valentinstag in Sicht: Hier lassen sich noch besondere Angebote in Mittelsachsen buchen

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Edelrose Black Baccara ist wie gemacht für ein Valentinstagsgeschenk. Die Baumschule Freiberg hat sie als Rosenstock zum Auspflanzen.
Die Edelrose Black Baccara ist wie gemacht für ein Valentinstagsgeschenk. Die Baumschule Freiberg hat sie als Rosenstock zum Auspflanzen. Bild: Katharina Friebe
Tolle Lichtbauten im Sonnenlandpark Lunzenau.
Tolle Lichtbauten im Sonnenlandpark Lunzenau. Bild: Anita Müller
Betreiberin Babette Sobe sorgt dafür, dass die Moritzburg am Valentinstag von unzähligen Kerzen erleuchtet wird.
Betreiberin Babette Sobe sorgt dafür, dass die Moritzburg am Valentinstag von unzähligen Kerzen erleuchtet wird. Bild: Mario Hösel
Die Faschingsparty des FKK (Foto vom letzten Jahr) fällt auf den Valentinstag - das ist zwar nicht romantisch, fällt aber eindeutig unter „gut gemeinsam verbrachte Zeit“.
Die Faschingsparty des FKK (Foto vom letzten Jahr) fällt auf den Valentinstag - das ist zwar nicht romantisch, fällt aber eindeutig unter „gut gemeinsam verbrachte Zeit“. Bild: Marcel Schlenkrich
Noch ist Ritter Günther von Schloss Rochsburg allein. Doch den 14. Februar wird er in Gesellschaft verbringen - und es gibt Schokolade!
Noch ist Ritter Günther von Schloss Rochsburg allein. Doch den 14. Februar wird er in Gesellschaft verbringen - und es gibt Schokolade! Bild: Schloss Rochsburg
Die Baumschule Freiberg ist berühmt für ihre Rosenauswahl. Weil die Stöcke aktuell sehr kahl aussehen, hat sie blühende Alternativen im Angebot.
Die Baumschule Freiberg ist berühmt für ihre Rosenauswahl. Weil die Stöcke aktuell sehr kahl aussehen, hat sie blühende Alternativen im Angebot. Bild: Eckardt Mildner
Die Edelrose Black Baccara ist wie gemacht für ein Valentinstagsgeschenk. Die Baumschule Freiberg hat sie als Rosenstock zum Auspflanzen.
Die Edelrose Black Baccara ist wie gemacht für ein Valentinstagsgeschenk. Die Baumschule Freiberg hat sie als Rosenstock zum Auspflanzen. Bild: Katharina Friebe
Tolle Lichtbauten im Sonnenlandpark Lunzenau.
Tolle Lichtbauten im Sonnenlandpark Lunzenau. Bild: Anita Müller
Betreiberin Babette Sobe sorgt dafür, dass die Moritzburg am Valentinstag von unzähligen Kerzen erleuchtet wird.
Betreiberin Babette Sobe sorgt dafür, dass die Moritzburg am Valentinstag von unzähligen Kerzen erleuchtet wird. Bild: Mario Hösel
Die Faschingsparty des FKK (Foto vom letzten Jahr) fällt auf den Valentinstag - das ist zwar nicht romantisch, fällt aber eindeutig unter „gut gemeinsam verbrachte Zeit“.
Die Faschingsparty des FKK (Foto vom letzten Jahr) fällt auf den Valentinstag - das ist zwar nicht romantisch, fällt aber eindeutig unter „gut gemeinsam verbrachte Zeit“. Bild: Marcel Schlenkrich
Noch ist Ritter Günther von Schloss Rochsburg allein. Doch den 14. Februar wird er in Gesellschaft verbringen - und es gibt Schokolade!
Noch ist Ritter Günther von Schloss Rochsburg allein. Doch den 14. Februar wird er in Gesellschaft verbringen - und es gibt Schokolade! Bild: Schloss Rochsburg
Die Baumschule Freiberg ist berühmt für ihre Rosenauswahl. Weil die Stöcke aktuell sehr kahl aussehen, hat sie blühende Alternativen im Angebot.
Die Baumschule Freiberg ist berühmt für ihre Rosenauswahl. Weil die Stöcke aktuell sehr kahl aussehen, hat sie blühende Alternativen im Angebot. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Valentinstag in Sicht: Hier lassen sich noch besondere Angebote in Mittelsachsen buchen
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einen Strauß Rosen kaufen kann jeder. Doch da geht noch mehr: Tanzen, Candle-Light-Dinner oder eine Führung mit anderen Zweisamkeits-Gefrusteten – hier ein paar Vorschläge, wie der Tag besonders werden kann.

Zusammen lachen können ist der beste Liebesbeweis. Das gelingt am besten bei gut gemeinsam verbrachter Zeit. Die „Freie Presse“ hat ein paar Ideen gesammelt, wie aus dem 14. Februar ein besonderer Tag werden könnte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.01.2026
5 min.
Freizeitparks im Winter: Viel Bewegung im Erlebnis-Dorf und Sonnenlandpark
 9 Bilder
Die Rutschbahn im Sonnenlandpark Lichtenau sorgt auch im Winter für Spaß.
Trotz Frost und Schnee herrscht im Erdbeerhof und im Sonnenlandpark keine Winterruhe. In den Ferien gibt es mehr Erlebnisse als bisher. Was Familien dort und im Erlebnispark Oskarshausen erwartet.
Jan Leißner
09:18 Uhr
2 min.
Nach Angriff in Bahn: Tatverdächtiger nicht polizeibekannt
Nach der Gewalttat laufen die Ermittlungen.
Nach der Gewalttat in einem Regionalexpress laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Was getan wird?
09:28 Uhr
2 min.
Zahl der Eheschließungen fällt auf Tiefstand
In Deutschland wurden 2024 349.200 Ehen geschlossen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. (Symbolbild)
Nur noch jeder zweite Erwachsene in Deutschland ist verheiratet. Die Menschen lassen sich bis zum Ja-Wort immer länger Zeit, wie eine Statistik zeigt. Die Ehen halten aber auch länger als früher.
04.02.2026
2 min.
Straße im Vogtland immer wieder zugeweht: Warum gibt es keinen Schneefangzaun?
Schneefangzäune gibt es an der Straße zwischen Oelsnitz und Schönbrunn nicht.
Zwischen Schönbrunn und Oelsnitz gibt es stark windanfällige Stellen. Doch die rasche Hoffnung auf einen Schneefangzaun in dem Bereich nimmt die Kreisbehörde - warum?
Ronny Hager
29.01.2026
4 min.
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende in Mittelsachsen
In Sayda steigt am Sonntag wieder ein Skikjöring.
Mittelsächsische Duelle, viel Budenzauber und ein Höhepunkt für den Hockey-Nachwuchs. Es ist viel los am Wochenende. Für das Kugelstoßmeeting in Rochlitz gibt es noch Karten an der Tageskasse.
Anna Neef, Robin Seidler, Tobias Seifert
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
Mehr Artikel