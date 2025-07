Vandalen nachts in Freiberg unterwegs: Böller zertrümmern Briefkästen

Die Polizei ermittelt jetzt gegen Unbekannt wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und Sachbeschädigung.

Vandalen haben in der Nacht zum Sonntag ihr Unwesen in Freiberg getrieben. Wie die Polizei mitteilte, schreckte gegen 1 Uhr ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedeburger Straße durch einen lauten Knall auf. Als er nachschaute, war die Briefkastenanlage zerstört worden. Polizisten fanden vor Ort Reste von Pyrotechnik. Schaden:...