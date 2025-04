Vandalismus in Brand-Erbisdorf: Sechs Fensterscheiben an Bergstadthalle eingeschlagen

Die Polizei hofft auf Zeugen, die die Übeltäter bei ihrer Tat beobachtet haben.

Brand-Erbisdorf.

Vandalen sind in den vergangenen Tagen in Brand-Erbisdorf zugange gewesen. Wie die Polizei am Montag informierte, wurden zwischen Freitag und Sonntag insgesamt sechs Fensterscheiben der Bergstadthalle am Brandsteig eingeworfen. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Mit welchen Gegenständen die Täter die Scheiben zum Bersten gebracht haben, sei laut Polizei noch nicht bekannt. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung aufgenommen und hoffen auf Zeugen. Die Polizei fragt in dem Zusammenhang: Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Angaben zur Täterschaft machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Freiberg unter 03731 700 entgegen. (fp)