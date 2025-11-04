Vandalismus in Dorfchemnitz bei Sayda im Erzgebirge: Die Täter verursachten 10.000 Euro Schaden

Freiberg
Ubekannte demolierten eine Wanderhütte an der Kammstraße. Es ist nicht der erste Fall von Vandalismus in Dorfchemnitz. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, der Bürgermeister lobt dafür 1000 Euro aus.
Die Schutzhütte an der Kammstraße oberhalb von Dorfchemnitz bei Sayda sieht aus wie neu, die breiten Holzbretter sind kein bisschen verwittert. Trotzdem weißt sie einen Totalschaden auf: Mit Hilfe eines Fahrzeugs, dessen ist sich Bürgermeister Thomas Schurig sicher, haben Unbekannte einen Sachschaden von 10.000 Euro verursacht. Wie die Polizei...
