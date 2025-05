Vater der DDR-Kinderchirurgie kommt nach Sayda

Dr. Volker Hofmann blickt in seiner Autobiografie unter anderem auf seine Tätigkeit als Arzt in der DDR-Diktatur.

Das Museum Sayda lädt für den 19. Mai zu einer Lesung mit Dr. Volker Hofmann ein. Der 85-jährige Hallenser gilt als Vater der DDR-Kinderchirurgie. Als erster Arzt in Ostdeutschland setzte er die Ultraschall-Diagnostik in seinem Fachbereich ein. Hofmann, der in Dresden aufwuchs und in Leipzig studierte, praktizierte 1964/65 in Sayda als Arzt....