Das Rathaus von Weißenborn. Bürgermeister Eckert hat Grund zur Freude. Bild: Symbolbild/Eckardt Mildner
Das Rathaus von Weißenborn. Bürgermeister Eckert hat Grund zur Freude. Bild: Symbolbild/Eckardt Mildner
Freiberg
Verflixt gut: Weißenborn zählt zu den Top-Gemeinden in Sachsen
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
In Weißenborn läuft es rund: Bürgermeister Eckert sieht 15 Kriterien seiner Gemeinde im grünen Bereich. Wo stehen andere mittelsächsische Gemeinden?

Da freut sich jemand im Rathaus von Weißenborn: Beim sogenannten Kommunalranking 2023 landet die Kommune auf Platz drei von insgesamt 418 sächsischen Gemeinden. Das erfuhr Bürgermeister Udo Eckert per E-Mail von der Kommunalaufsicht des Landkreises Mittelsachsen, die die Daten mit allen Städten und Gemeinden teilte.
