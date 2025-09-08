Verflixt gut: Weißenborn zählt zu den Top-Gemeinden in Sachsen

In Weißenborn läuft es rund: Bürgermeister Eckert sieht 15 Kriterien seiner Gemeinde im grünen Bereich. Wo stehen andere mittelsächsische Gemeinden?

Da freut sich jemand im Rathaus von Weißenborn: Beim sogenannten Kommunalranking 2023 landet die Kommune auf Platz drei von insgesamt 418 sächsischen Gemeinden. Das erfuhr Bürgermeister Udo Eckert per E-Mail von der Kommunalaufsicht des Landkreises Mittelsachsen, die die Daten mit allen Städten und Gemeinden teilte.