Eine Frau soll das Personal der Grundschule ihrer Tochter beleidigt haben. Am Dienstag wird in Freiberg dazu verhandelt.

In dieser Woche wird am Amtsgericht Freiberg ein Fall wegen übler Nachrede und Beleidigung verhandelt. Der Prozess beginnt am Dienstag, dem 24. Juni 2025 um 9 Uhr. Die zuständige Richterin ist Irina Pietzko.