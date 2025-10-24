Verkaufsstart für einen Bestseller: Adventskalender des Lions Club Freiberg sehr beliebt

Endlich ist er wieder zu haben, der Adventskalender des Lions Club. Er sieht nicht nur gut aus. Man kann auch was gewinnen.

Kaum ist bekannt, dass der neue Adventskalender des Lions Club Freiberg erhältlich ist, geht der Verkauf schon richtig gut los. In der Geschäftsstelle der „Freien Presse“ am Freiberger Obermarkt geht das gute Stück gleich in größerer Stückzahl über den Ladentisch. Gisela und Volkmar Uhlemann aus Langenau freuen sich darüber sehr.... Kaum ist bekannt, dass der neue Adventskalender des Lions Club Freiberg erhältlich ist, geht der Verkauf schon richtig gut los. In der Geschäftsstelle der „Freien Presse“ am Freiberger Obermarkt geht das gute Stück gleich in größerer Stückzahl über den Ladentisch. Gisela und Volkmar Uhlemann aus Langenau freuen sich darüber sehr....