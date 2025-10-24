Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Antje Brandner präsentiert in der „Freie Presse“-Geschäftsstelle den Adventskalender.
Antje Brandner präsentiert in der „Freie Presse“-Geschäftsstelle den Adventskalender. Bild: Eckardt Mildner
Antje Brandner präsentiert in der „Freie Presse“-Geschäftsstelle den Adventskalender.
Antje Brandner präsentiert in der „Freie Presse“-Geschäftsstelle den Adventskalender. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Verkaufsstart für einen Bestseller: Adventskalender des Lions Club Freiberg sehr beliebt
Von Wieland Josch, Eckardt Mildner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Endlich ist er wieder zu haben, der Adventskalender des Lions Club. Er sieht nicht nur gut aus. Man kann auch was gewinnen.

Kaum ist bekannt, dass der neue Adventskalender des Lions Club Freiberg erhältlich ist, geht der Verkauf schon richtig gut los. In der Geschäftsstelle der „Freien Presse“ am Freiberger Obermarkt geht das gute Stück gleich in größerer Stückzahl über den Ladentisch. Gisela und Volkmar Uhlemann aus Langenau freuen sich darüber sehr....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
23.10.2025
1 min.
Weihnachten kommt näher: Lions Club Freiberg präsentiert Adventskalender
So sieht der neue Adventskalender des Lions Club Freiberg aus.
Er ist einer der beliebtesten Adventskalender der Region. Denn er bietet nicht nur ein schönes Freiberg-Motiv, sondern auch Gewinnchancen.
Wieland Josch
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
17.10.2025
4 min.
Soviel Erzgebirge steckt im neuen Freiberg-Kalender: Der Lions Club Freiberg startet seine Adventskalender-Aktion
Michel Hirschfeld und Udo Babatz( v.l. beide Lions Club) mit Katja Findeisen (Wendt & Kühn) zeigen die Engelgewinne aus diesem Jahr.
Der Lions Club Freiberg bringt erneut 5000 Adventskalender heraus. Unterstützt wird die Aktion erneut von Wendt & Kühn aus Grünhainichen. Wann gibt es die Kalender im „Freie Presse“-Ticketshop?
Claudia Dohle
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
Mehr Artikel