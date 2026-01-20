MENÜ
An der B 173 in Oberschöna sind zwei Bäume gefällt worden.
An der B 173 in Oberschöna sind zwei Bäume gefällt worden. Bild: Steffen Jankowski
Freiberg
Verkehrsbehinderung auf der B 173 in Oberschöna bei Freiberg
Von Steffen Jankowski
Die Straßenmeisterei Freiberg hat eine Fahrspur gesperrt und eine Ampelregelung eingerichtet. Das war der Grund.

Die Straßenmeisterei Freiberg hat am Dienstag an der Bundesstraße 173 in Oberschöna zwei Bäume gefällt. Während der Arbeiten wurde der Verkehr halbseitig mit Ampelregelung an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Dadurch kam es zu einem Rückstau auf der viel befahrenen Bundesstraße. „Die Straßenmeisterei Freiberg war heute auf der B 173 in...
