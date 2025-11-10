Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Verkehrsgefährdung, Stalking und Drogen: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Freiberg

Verkehrsgefährdung, Stalking und Drogen: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Freiberg
Von Steffen Jankowski
Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht in Freiberg. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 10. November.

Mittwoch ab 14 Uhr: Es geht um fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Einem 26 Jahre alten afghanischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, im Dezember 2024 auf der Bundesstraße 101 in Richtung Brand-Erbisdorf gefährdend überholt zu haben. Außerdem soll er ohne Fahrerlaubnis gefahren sein.
