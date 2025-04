Verkehrsinsel in Freiberg ramponiert und einfach weitergefahren: Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, 30. März, soll ein dunkler Skoda an der Einmündung Waisenhausstraße gegen eine Verkehrsinsel geprallt sein. Wer hat den Unfall beobachtet?

Freiberg.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Freiberg. Demnach soll am Sonntag, 30. März, gegen 15.50 Uhr ein dunkler Pkw, vermutlich ein Skoda Rapid, im Bereich Wallstraße/Einmündung Waisenhausstraße mit einer Verkehrsinsel kollidiert sein. Diese sei massiv beschädigt worden, heißt es im Polizeibericht. Anschließend hätten mehrere Personen Fahrzeugteile zur Seite geräumt, ehe der Unfallverursacher in Richtung Hainichener Straße verschwunden sei. Die Polizei fragt: Wem fiel ein beschädigter, dunkler Skoda Rapid mit einem Schaden im Frontbereich auf? Wo wurde ein derartiger Pkw in eine Werkstatt gebracht und der Verursacher machte keine glaubhaften Angaben zum Unfallhergang? Hinweise, auch anonym, unter 037322 150. (fp)