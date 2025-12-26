MENÜ
Finder und Besitzerin der Geldbörse haben sich auf dem Christmarkt in Freiberg getroffen.
Bild: Johanna Klix
Finder und Besitzerin der Geldbörse haben sich auf dem Christmarkt in Freiberg getroffen.
Bild: Johanna Klix
Freiberg
Verlorene Geldbörse in Freiberg: Das will der Finder mit seinem Lohn anstellen
Redakteur
Von Johanna Klix
Über einen „Freie Presse“-Artikel wollte sich die Besitzerin des Portemonnaies beim unbekannten Finder bedanken. Er meldete sich und bekam seinen Finderlohn. Den will er aber nicht selbst behalten.

Eigentlich hatte die ehemalige Lehrerin das Portemonnaie schon verloren geglaubt. Doch zwei Tage nach ihrem Verlust rief ihre Bank an: Ein junger Mann habe es gefunden und bei ihnen abgegeben. „Er hätte sich auch die zehn Euro darin nehmen und es wieder auf die Straße schmeißen können“, sagte die Frau damals. Über einen Artikel der...
