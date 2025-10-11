Versuchte Brandstiftung, Körperverletzungen und Diebstähle: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Freiberg

Freiberg
Die „Freie Presse“ stellt ausgewählte Verhandlungen vor, die für die Woche ab 13. Oktober angekündigt sind. Sie finden öffentlich am Amtsgericht Freiberg, Heinestraße 15, statt.
Versuchte Brandstiftung und weitere Straftaten: Ein Mann steht wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und versuchter schwerer Brandstiftung sowie gefährlicher Körperverletzung mit Hausfriedensbruch und Diebstahl sowie Besitz von Betäubungsmitteln vor dem Freiberger Amtsgericht. Ihm wird vorgeworfen, im Mai 2024 eine Frau in deren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.