Teilweise kontrovers wurde beim Bürgergespräch zum Medienvertrauen in Freiberg diskutiert.
Teilweise kontrovers wurde beim Bürgergespräch zum Medienvertrauen in Freiberg diskutiert. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Vertrauen oder Misstrauen? Bürgergespräch in Freiberg zur Arbeit der Medien
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine aktuelle Studie beschäftigt sich mit dem Medienvertrauen speziell in Sachsen. Damit sie nicht in der Schublade landet, wird vor Ort mit den Menschen darüber gesprochen.

Nirgendwo in Deutschland sind die Bürger so misstrauisch gegenüber den Medien wie in Sachsen. So die Ausgangslage für eine Studie, welche vom Zentrum Journalismus und Demokratie an der Universität Leipzig angefertigt und die jetzt veröffentlicht wurde. Von November 2021 bis Mai 2023 führten deren Macher Gespräche mit 61 Menschen zwischen 18...
Mehr Artikel