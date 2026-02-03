Verwaltungsgebühren in Brand-Erbisdorf steigen an: Die wichtigsten Änderungen

Brand-Erbisdorf passt die Gebühren für Verwaltungsakte an: Ein einfacher Antrag kostet jetzt mindestens 10 Euro. Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr treffen die Bürger finanziell stärker.

Die Bürger von Brand-Erbisdorf und dessen zugehörigen Gemeinden müssen jetzt tiefer in die Tasche greifen, wenn sie die Arbeit der kommunalen Verwaltung in Anspruch nehmen. Der Stadtrat beschloss die Erhöhung der Verwaltungsgebühren für sogenannte Amtshandlungen und Leistungen in weisungsfreien Angelegenheiten. Die Erhöhung ist ab Februar...