Vier Tipps für das Wochenende in Mittelsachsen: Skulpturen, Hard-Rock, Dampfmaschinen

Auch wenn der Aschermittwoch schon vorbei ist, so hat der Fasching die Region noch fest im Griff. Aber was kann man am kommenden Wochenende sonst noch erleben? Hier ein paar Vorschläge.

AC/DC-Tribute in Freiberg: Kann man ein Wochenende besser einläuten, als mit den Glockenschlägen von „Hells Bells"? Jeder AC/DC-Fan schüttelt da nur den Kopf. Und so ist der Freitagabend im Freiberger Tivoli der perfekte Start. Die Tribute-Band AC/CZ aus Tschechien ist wieder zu Gast. Ab 20 Uhr läuten also die Glocken und danach gibt es so...