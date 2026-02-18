MENÜ
Die Skulptur „Good Luck“ in Wechselburg ist Teil des Purple Path.
Die Skulptur „Good Luck“ in Wechselburg ist Teil des Purple Path. Bild: Mario Hösel/Archiv
Freiberg
Vier Tipps für das Wochenende in Mittelsachsen: Skulpturen, Hard-Rock, Dampfmaschinen
Von Wieland Josch
Auch wenn der Aschermittwoch schon vorbei ist, so hat der Fasching die Region noch fest im Griff. Aber was kann man am kommenden Wochenende sonst noch erleben? Hier ein paar Vorschläge.

AC/DC-Tribute in Freiberg: Kann man ein Wochenende besser einläuten, als mit den Glockenschlägen von „Hells Bells“? Jeder AC/DC-Fan schüttelt da nur den Kopf. Und so ist der Freitagabend im Freiberger Tivoli der perfekte Start. Die Tribute-Band AC/CZ aus Tschechien ist wieder zu Gast. Ab 20 Uhr läuten also die Glocken und danach gibt es so...
12:01 Uhr
3 min.
Nach dem Aus der Gastrofabrik in Plauen: In diesem Lokal steht eine Neueröffnung an
Das frühere australische Restaurant „Uluru“ am Dittrichplatz wird derzeit entkernt und umgebaut.
Für einige der von der Firmeninsolvenz betroffenen Objekte gibt es Hoffnung. Nachdem bereits das Bowlingcenter am Klostermarkt neu startete, soll es jetzt auch an anderer Stelle weitergehen.
Sabine Schott
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
12:00 Uhr
3 min.
Urlaubsregion: Markneukirchen erhöht Gästetaxe
Zu touristischen Angeboten zählt das Skigebiet Kegelberg Erlbach, hier unter Flutlicht.
Der tägliche Obolus für Erwachsene und Kinder wird angehoben. Das hat einen große Mehrheit des Stadtrates entschieden. Welche Gründe dafür ins Feld geführt werden.
Ronny Hager
06.02.2026
2 min.
Kurt aus Striegistal verblüfft die Nation - und fünf weitere gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Kurt Jentsch aus Striegistal und Sebastian Pufpaff haben sich im Fernsehen duelliert.
Striegistal jubelt, Oederan schlemmt und Eppendorf investiert sein Geld besonders klug: Das sind sechs der besten Nachrichten diese Woche, handverlesen von der „Freien Presse“.
Cornelia Schönberg
01.02.2026
3 min.
Auf diesen Straßen in Mittelsachsen kommt es zu Verkehrsbehinderungen
Auf einigen Straßen in Mittelsachsen müssen Kraftfahrer in den kommenden Tagen wieder mit Behinderungen und Vollsperrungen rechnen. Wo es kein Durchkommen gibt, zeigt „Freie Presse“.
FP
