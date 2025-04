Volker Heinitz präsentiert Archäologie-Rätsel in Freiberg

Ungeklärte Geheimnisse: Der Freundeskreis Alte Kulturen Freiberg lädt zu einem spannenden Vortrag ein. Welche Funde bleiben ein Mysterium?

Der Freundeskreis Alte Kulturen Freiberg lädt für Freitagabend, 14. März, zu dem Vortrag „Rätsel in der Archäologie“ ein. „Zahlreiche Geheimnisse unserer Vergangenheit konnten Archäologen lösen, doch so manche Stätte und so mancher Fund stellen sie immer noch vor Rätsel“, heißt es in der Ankündigung. Dabei liege der Begriff...