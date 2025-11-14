Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Volkstrauertag: Stadtverwaltung Freiberg will Zeichen setzen für den Erhalt des Friedens und der Demokratie

Der Volkstrauertag gehört zu den so genannten stillen Tagen.
Der Volkstrauertag gehört zu den so genannten stillen Tagen. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Der Volkstrauertag gehört zu den so genannten stillen Tagen.
Der Volkstrauertag gehört zu den so genannten stillen Tagen. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Freiberg
Volkstrauertag: Stadtverwaltung Freiberg will Zeichen setzen für den Erhalt des Friedens und der Demokratie
Von Konrad Rüdiger
Der Volkstrauertag erinnert an die Opfer von Gewalt und Krieg aller Nationen. In Freiberg ist das Gedenken bei zahlreichen Veranstaltungen möglich.

Freiberg.

Die Stadtverwaltung Freiberg ruft dazu auf, am Sonntag, 16. November, anlässlich des Volkstrauertages ein Zeichen zu setzen für den Erhalt des Friedens und der Demokratie. Mit Vereinen und Verbänden rufe man die Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu Kranzniederlegungen und stillem Gedenken auf. Nach der offiziellen Gedenkveranstaltung der Stadt am Gedenkstein für die Opfer des Stalinismus auf dem Donatsfriedhof um 10 Uhr sollen weitere Kranzniederlegungen durch Vertreter Freibergs stattfinden. Vertreter von Landratsamt und Stadt gedenken 9.30 Uhr der Verstorbenen des KZ Flossenbürg am Landratsamt. Alle städtischen Termine gibt es online. (kru) www.freiepresse.de/GedenkenFG

