Vollsperrung auf Frauensteiner Straße zwischen Freiberg und Weißenborn wieder aufgehoben

In den Morgenstunden ereignete sich auf der Strecke nach Weißenborn ein Unfall, der zu einer Vollsperrung führte.

Gegen 6 Uhr wurden am Mittwochmorgen wurden Einsatzkräfte zur Frauensteiner Straße zwischen Freiberg und Weißenborn gerufen. Auf der Höhe Pulvermühlenweg ereignete sich ein Unfall, der kurzzeitig zu einer Vollsperrung der Straße führte, wie die Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage der „Freien Presse“ bestätigte. Demnach war ein Pkw... Gegen 6 Uhr wurden am Mittwochmorgen wurden Einsatzkräfte zur Frauensteiner Straße zwischen Freiberg und Weißenborn gerufen. Auf der Höhe Pulvermühlenweg ereignete sich ein Unfall, der kurzzeitig zu einer Vollsperrung der Straße führte, wie die Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage der „Freien Presse“ bestätigte. Demnach war ein Pkw...