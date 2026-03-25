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Unfall auf der Frauensteiner Straße zwischen Freiberg und Weißenborn.
Unfall auf der Frauensteiner Straße zwischen Freiberg und Weißenborn. Foto: Marcel Schlenkrich
Für eine halbe Stunde war die Frauensteiner Straße gesperrt.
Für eine halbe Stunde war die Frauensteiner Straße gesperrt. Foto: Marcel Schlenkrich
Der Pkw-Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus.
Der Pkw-Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Foto: Marcel Schlenkrich
Unfall auf der Frauensteiner Straße zwischen Freiberg und Weißenborn.
Unfall auf der Frauensteiner Straße zwischen Freiberg und Weißenborn. Foto: Marcel Schlenkrich
Für eine halbe Stunde war die Frauensteiner Straße gesperrt.
Für eine halbe Stunde war die Frauensteiner Straße gesperrt. Foto: Marcel Schlenkrich
Der Pkw-Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus.
Der Pkw-Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Foto: Marcel Schlenkrich
Update
Freiberg
Vollsperrung auf Frauensteiner Straße zwischen Freiberg und Weißenborn wieder aufgehoben
Redakteur
Von Wieland Josch
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In den Morgenstunden ereignete sich auf der Strecke nach Weißenborn ein Unfall, der zu einer Vollsperrung führte.

Gegen 6 Uhr wurden am Mittwochmorgen wurden Einsatzkräfte zur Frauensteiner Straße zwischen Freiberg und Weißenborn gerufen. Auf der Höhe Pulvermühlenweg ereignete sich ein Unfall, der kurzzeitig zu einer Vollsperrung der Straße führte, wie die Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage der „Freien Presse“ bestätigte. Demnach war ein Pkw...
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Erschienen am: 25.03.2026 | 06:49 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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