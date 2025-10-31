Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Brückenbauarbeiten in Neuhausen dauern länger an als geplant.
Die Brückenbauarbeiten in Neuhausen dauern länger an als geplant. Bild: Karlheinz Schlegel
Freiberg
Vollsperrung in Neuhausen verlängert
Von Karlheinz Schlegel
Der Zeitplan für Arbeiten an zwei Brücken kann nicht eingehalten werden. Das ist der Grund.

Die für Ende November angekündigte Aufhebung der Vollsperrung der der S 211 in Neuhausen verzögert sich. Die Arbeiten an zwei Brücken im Ort dauern länger an als geplant. „Der Zeitplan war eng gestrickt und das Wetter mit viel Regen und Sturm in den letzten Wochen geben hierfür den Ausschlag“, sagt Stephanie Ihle von der Firma List, der...
