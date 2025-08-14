Vom Geheimnis der Gezähekiste: Wie in Freiberg der Bergbau in Schulen und Seniorenheime kommt

Arschleder, Froschlampe oder Schlägel und Eisen - das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg hat eine spannende Kiste gepackt, mit der viel Geschichte vermittelt wird.

Brigitte Schubert ist von der quadratischen Holzkiste begeistert. Die ältere Dame ist einer der Gäste in der Tagespflege der Seniorenheime Freiberg im „Haus der Generationen“ auf dem Seilerberg. Gemeinsam mit anderen sitzt sie um den großen Tisch herum und schaut dabei zu, wie Pflegedienstleiterin Nadine Weigel-Clauß und Stefanie Karg vom...