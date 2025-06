Vom Gulag in den Westen: Eine Familiengeschichte aus der DDR

Anlässlich des Tages des Volksaufstands in der DDR am 17. Juni 1956 erinnerten Schüler und Zeitzeugen an die Opfer des Stalinismus in Freiberg.

Wenn Karl-Heinz Mantau spricht, wird Geschichte greifbar; und das unermüdliche Engagement des 81-jährigen Ortsvorsitzenden der Vereinigung der Opfer des Stalinismus, das er an diesem Dienstag anlässlich des Gedenkens an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in Freiberg an den Tag legt, verständlich.