Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zu den Aufgaben der Jung-Landwirte (Symbolfoto) gehört es, die Ernte einzufahren.
Zu den Aufgaben der Jung-Landwirte (Symbolfoto) gehört es, die Ernte einzufahren. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Zu den Aufgaben der Jung-Landwirte (Symbolfoto) gehört es, die Ernte einzufahren.
Zu den Aufgaben der Jung-Landwirte (Symbolfoto) gehört es, die Ernte einzufahren. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Freiberg
Vom Klassenzimmer aufs Feld: 23 neue Landwirte in Mittelsachsen
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gut zwei Dutzend Nachwuchslandwirte haben jetzt ihre Facharbeiterzeugnisse in Freiberg erhalten. Doch kritische Stimmen kommen weiterhin aus Rochlitz.

23 Frauen und Männer haben jetzt im Fachschulzentrum in Freiberg-Zug ihre Facharbeiterzeugnisse erhalten. Nach dreijähriger Ausbildung dürfen sie sich Landwirt (16 Absolventen), Tierwirt (2), Fachkraft für Agrarservice (2) oder Fachpraktiker Landwirtschaft (3) nennen. Das teilte das Landratsamt mit. Die Nachwuchskräfte kommen aus dem ganzen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
26.09.2025
3 min.
Schnelles Internet in Mittelsachsen: Glasfaser fast überall bis 2030
Glasfaserkabel werden ab kommenden Frühjahr in mehreren Regionen Mittelsachsens verlegt.
Der Ausbau des Glasfasernetzes in Mittelsachsen geht in die heiße Phase. Dafür fließen 466 Millionen Euro Fördermittel. Der Landkreis will dafür zwei weitere Dienstleister verpflichten.
Jan Leißner
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
06.09.2025
6 min.
Verkehr in Mittelsachsen: Vor diesen Baustellen erwartet die Fahrer ein Sperrschild
Grafik: Tilo Steiner
Die Straßenbauer haben in Mittelsachsen gut zu tun. Auch für das Fernwärmenetz sind sie im Einsatz, etwa in Freiberg. Und in Rochlitz müssen Leitungen verlegt werden, wie ein Überblick zeigt.
FP
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel