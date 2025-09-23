Vom Klassenzimmer aufs Feld: 23 neue Landwirte in Mittelsachsen

Freiberg
Gut zwei Dutzend Nachwuchslandwirte haben jetzt ihre Facharbeiterzeugnisse in Freiberg erhalten. Doch kritische Stimmen kommen weiterhin aus Rochlitz.
23 Frauen und Männer haben jetzt im Fachschulzentrum in Freiberg-Zug ihre Facharbeiterzeugnisse erhalten. Nach dreijähriger Ausbildung dürfen sie sich Landwirt (16 Absolventen), Tierwirt (2), Fachkraft für Agrarservice (2) oder Fachpraktiker Landwirtschaft (3) nennen. Das teilte das Landratsamt mit. Die Nachwuchskräfte kommen aus dem ganzen...
