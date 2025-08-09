Vom Newbie zur Marathonläuferin: So hat es eine Freibergerin geschafft

Anne Münzner ist Buchhändlerin in Freiberg. Vor fünf Jahren ist sie das erste Mal gelaufen; jetzt hat sie schon drei Marathons hinter sich. Welche Tipps hat sie für Neulinge?

Einmal mit Joyce Hübner, der Extrem-Marathonläuferin aus Berlin, zu laufen, das wäre schon was: Anne Münzner, Buchhändlerin in Freiberg, hat das Laufen erst vor fünf Jahren für sich entdeckt. Heute läuft die 45-Jährige Marathons. Wie geht denn das?