Von Freiberg bis Flöha: Darum sinkt der Bedarf an Kita-Plätzen

Freiberg
Nach Überprüfung und Anpassung hat der Jugendhilfeausschuss den Kita-Bedarfsplan bis Ende des Kindergarten- und Schuljahres 2026/2027 beschlossen.
Demnach gab es im Landkreis 272 Einrichtungen und 27 Kindertagespflegestellen, sogenannte Tagesmütter. An 26.793 Plätzen in den Bereichen Krippe/Kindertagespflege, Kindergarten und Hort werden rund 22.700 Kinder betreut. Das Netz sei gut, das Personal sehr engagiert, sagt Heidi Richter, Leiterin der Abteilung Jugend und Familie.
