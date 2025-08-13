Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Schuhregal in einer Kita (Symbolbild).
Das Schuhregal in einer Kita (Symbolbild). Bild: Christoph Soeder/dpa/Archiv
Das Schuhregal in einer Kita (Symbolbild).
Das Schuhregal in einer Kita (Symbolbild). Bild: Christoph Soeder/dpa/Archiv
Freiberg
Von Freiberg bis Flöha: Darum sinkt der Bedarf an Kita-Plätzen
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Überprüfung und Anpassung hat der Jugendhilfeausschuss den Kita-Bedarfsplan bis Ende des Kindergarten- und Schuljahres 2026/2027 beschlossen.

Demnach gab es im Landkreis 272 Einrichtungen und 27 Kindertagespflegestellen, sogenannte Tagesmütter. An 26.793 Plätzen in den Bereichen Krippe/Kindertagespflege, Kindergarten und Hort werden rund 22.700 Kinder betreut. Das Netz sei gut, das Personal sehr engagiert, sagt Heidi Richter, Leiterin der Abteilung Jugend und Familie.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
25.07.2025
1 min.
Landkreis Mittelsachsen ehrt Engagement
Vorschläge für die Verdienstmedaille des Landkreises sind ab sofort möglich.
Vorschläge für die Verdienstmedaille sind ab sofort möglich. Ehrenamtliche Helden im Bereich Soziales, Kultur, Sport und mehr stehen im Fokus.
Babette Philipp
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
07:00 Uhr
1 min.
Von Altmittweida bis Zettlitz: Mehr Geld für Feuerwehrnachwuchs
Der Kreisfeuerwehrverband erhält 20.000 Euro für die Jugendarbeit (Symbolbild)
Der Kreisfeuerwehrverband erhält vom Landkreis 20.000 Euro für die Jugendarbeit. Die Förderung gibt es für den Rest des Jahres.
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel