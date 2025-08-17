Von Herzen gefeiert: Oberbobritzsch begeistert mit Tradition, Gemeinschaft und Party

Oberbobritzsch feierte sein jährliches Dorffest mit viel Abwechslung und begeistert Menschen nicht nur aus dem Ort.

Hunderte Menschen strömten am Wochenende in das kleine Oberbobritzsch, um ein Dorffest zu feiern, das alle Erwartungen übertraf. Drei Tage lang stand der Ort Kopf. Allen voran Sandro Fleischer, der als Chef-Organisator alle Fäden in der Hand hielt und überall gleichzeitig zu sein schien.