Freibergs OB-Kandidaten v.l.: Steve Ittershagen, Stefan Krinke, Philipp Preißler, Christian Pudack und Jens Uhlemann.
Freibergs OB-Kandidaten v.l.: Steve Ittershagen, Stefan Krinke, Philipp Preißler, Christian Pudack und Jens Uhlemann. Bild: Fischer; Müller; Sternkopf; Holländer; Weber
Freiberg
Von Inhalten, Themen und Wahldebatte: Oberbürgermeister-Wahlkampf in Freiberg ist gestartet
Redakteur
Von Wieland Josch
Am 28. September findet der erste Wahlgang für das neue Oberhaupt Freibergs statt. Die „Freie Presse“ unterstützt mit einer Wahldebatte dabei, sich ein Bild von den fünf Kandidaten zu machen.

Plakate säumen die Straßen, Flyer werden in Briefkästen verteilt und an Info-Ständen geredet. Es ist nicht mehr zu übersehen: Der Wahlkampf um das höchste Amt der Stadt Freiberg hat begonnen. Bis zum ersten Wahlgang am 28. September sind es aber noch gut sechs Wochen. Genug Zeit für die Freibergerinnen und Freiberger, sich von den fünf...
