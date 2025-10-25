Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Höchste Konzentration: Junge Mädchen beim Programmieren einer Figur, die dann im 3D-Drucker gefertigt wird.
Höchste Konzentration: Junge Mädchen beim Programmieren einer Figur, die dann im 3D-Drucker gefertigt wird. Bild: Wieland Josch
Höchste Konzentration: Junge Mädchen beim Programmieren einer Figur, die dann im 3D-Drucker gefertigt wird.
Höchste Konzentration: Junge Mädchen beim Programmieren einer Figur, die dann im 3D-Drucker gefertigt wird. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Von KI bis Bastelstunde: Was verbirgt sich hinter dem Minta-Hackday in Freiberg?
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Projekt möchte junge Mädchen für die Welt der Computer begeistern. Im Freiberger Pi-Haus konnten sie sich digital so richtig ausgetoben. Aber lernt man dabei wirklich das Hacken?

Freyja klebt hoch konzentriert Aluminiumfäden auf die Tischdecke. Was sich zunächst wie eine etwas absurde Tätigkeit anhört, entpuppt sich bei eingehender Erklärung bald als gar nicht mal so uninteressant. Durch die Fäden wird später ein minimaler Stromfluss geleitet, nachdem ein Tuch auf sie gelegt wurde. „Das Tuch lag vorher in einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.10.2025
3 min.
Frühere Back-Factory in Freibergs Innenstadt: In leere Geschäfte zieht Leben ein
Lydia Fenzel und Peter Kubisch laden zu den „Kunstwegen“ in Freiberg ein.
Mit der Aktionswoche „Kunstwege Freiberg ’25“ kommt für kurze Zeit Leben in leere Geschäftsräume. Doch nicht nur dort. Und neben den Pop-up-Galerien gibt es weitere Events.
Wieland Josch
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
10:06 Uhr
5 min.
Buhrufe als Vorgeschmack? - Norris' Kampf als WM-Führender
P1 für Platz eins - wird das am Ende auch der Rang für Lando Norris in der WM sein?
Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
Jens Marx, dpa
16:30 Uhr
3 min.
Erstmal einen Pfefferminztee: Wie Wahlleiter Udo Neie die OB-Wahl in Freiberg packt
Freibergs Wahlleiter Udo Neie (r.) mit seinem Team in der Wahlzentrale im Rathaus.
Er ist der Mann, der am Wahltag die Verantwortung trägt. Stadtwahlleiter Udo Neie und sein Team halten die Fäden in der Hand und suchen für alle Probleme Lösungen. Wie schaffen sie das?
Wieland Josch
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
Mehr Artikel