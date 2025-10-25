Von KI bis Bastelstunde: Was verbirgt sich hinter dem Minta-Hackday in Freiberg?

Ein Projekt möchte junge Mädchen für die Welt der Computer begeistern. Im Freiberger Pi-Haus konnten sie sich digital so richtig ausgetoben. Aber lernt man dabei wirklich das Hacken?

Freyja klebt hoch konzentriert Aluminiumfäden auf die Tischdecke. Was sich zunächst wie eine etwas absurde Tätigkeit anhört, entpuppt sich bei eingehender Erklärung bald als gar nicht mal so uninteressant. Durch die Fäden wird später ein minimaler Stromfluss geleitet, nachdem ein Tuch auf sie gelegt wurde. „Das Tuch lag vorher in einem...