Von Klöppeln bis Küchenbau - vier Tipps für die Tage des traditionellen Handwerks im Erzgebirge

Mehr als 130 Manufakturen, Museen und Vereine stellen sich am Sonnabend und Sonntag vor. Die „Freie Presse“ hat vier Angebote ausgewählt.

Im Erzgebirge finden am Wochenende wieder die Tage des traditionellen Handwerks statt. Laut Tourismusverband Erzgebirge öffnen wieder über 130 Manufakturen, Museen und Vereine ihre Türen für die deutschlandweit einmalige Veranstaltung. Auch in der Region Freiberg/Flöha gibt es zahlreiche Angebote. Hier eine Auswahl: Im Erzgebirge finden am Wochenende wieder die Tage des traditionellen Handwerks statt. Laut Tourismusverband Erzgebirge öffnen wieder über 130 Manufakturen, Museen und Vereine ihre Türen für die deutschlandweit einmalige Veranstaltung. Auch in der Region Freiberg/Flöha gibt es zahlreiche Angebote. Hier eine Auswahl: