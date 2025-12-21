MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Andrang auf dem Freiberger Christmarkt in Freiberg.
Andrang auf dem Freiberger Christmarkt in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Andrang auf dem Freiberger Christmarkt in Freiberg.
Andrang auf dem Freiberger Christmarkt in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Meinung
Freiberg
Von Mädelsabend bis Date-Night: Der Freiberger Christmarkt ist mehr als Kommerz
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vier Wochen Christmarkt am Stück: Ja, vielleicht reicht‘s erstmal. Aber in einem Weihnachtsmarkt steckt mehr Potenzial, als man glaubt, findet Redakteurin Cornelia Schönberg.

Er neigt sich dem Ende. „Last Christmas“, Krapfen, Punsch, Glühwein: Montag - letzte Runde auf dem Freiberger Christmarkt! Am Abend wird die Weihnachtsruhe eingeläutet. Aus die Maus. Aber was bedeutet uns der Weihnachtsmarkt eigentlich noch? Ist das nicht alles nur noch Kommerz? Darüber lässt sich genüsslich streiten. Gerade, weil die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.12.2025
4 min.
Freiberger Christmarkt 2025: Stadt und Händler ziehen erste Bilanz
Der Freiberger Christmarkt mit Schnee: Eine seltene Momentaufnahme am 28. November 2025. Ansonsten war das Wetter eher mild.
Der Montag ist Nachschlag für alle, die nochmal zum Christmarkt wollen. Derweil zieht die Stadt eine positive Bilanz. Was das mit dem Wetter zu tun hat – und was in Freiberg der Schlüssel zum Erfolg ist.
Cornelia Schönberg
10:00 Uhr
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Warum Torwarttrainer Jens Voigt plötzlich seinen Traumjob aufgibt
Jens Voigt war am vergangenen Wochenende zum letzten Mal als Torwarttrainer des FC Erzgebirge im Einsatz.
Exklusiv: Nach nur sechs Monaten verlässt Jens Voigt das Trainerteam des Fußball-Drittligisten. Diese Entscheidung hat er kürzlich getroffen. Ein Nachfolger scheint bereits gefunden.
Paul Steinbach
10:04 Uhr
7 min.
Kann Trumps Öl-Blockade Maduro zum Einlenken zwingen?
Erste Öltanker hat die US-Regierung schon beschlagnahmt.
Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Philipp Znidar, Andrea Sosa Cabrios und Jürgen Bätz, dpa
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
28.11.2025
5 min.
Süße, Preis und Wärme: Der Glühwein-Test auf dem Freiberger Christmarkt
Johanna Klix, Heike Hubricht und Cornelia Schönberg haben den Glühwein auf dem Freiberger Christmarkt getestet.
Glühwein gehört zum Weihnachtsmarkt wie der rote Mantel zum Weihnachtsmann. Für welchen Weintyp welche Glühweinhütte auf dem Freiberger Christmarkt passt.
Johanna Klix, Cornelia Schönberg
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
Mehr Artikel