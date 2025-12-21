Von Mädelsabend bis Date-Night: Der Freiberger Christmarkt ist mehr als Kommerz

Freiberg
Vier Wochen Christmarkt am Stück: Ja, vielleicht reicht‘s erstmal. Aber in einem Weihnachtsmarkt steckt mehr Potenzial, als man glaubt, findet Redakteurin Cornelia Schönberg.
Er neigt sich dem Ende. „Last Christmas“, Krapfen, Punsch, Glühwein: Montag - letzte Runde auf dem Freiberger Christmarkt! Am Abend wird die Weihnachtsruhe eingeläutet. Aus die Maus. Aber was bedeutet uns der Weihnachtsmarkt eigentlich noch? Ist das nicht alles nur noch Kommerz? Darüber lässt sich genüsslich streiten. Gerade, weil die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.