  • Von Tatort-Kommissar bis Bestseller-Autorin: Diese Promis lesen bei den Literaturtagen „Lesezeichen“ in Mittelsachsen

Lesen in Mittelsachsen: Muriel Baumeister, Martin Brambach & Christine Sommer, Susanne Fröhlich, Martina Gedeck, Ralf Günther und Claudia Wenzel (v. o. l. nach u. r.).
Lesen in Mittelsachsen: Muriel Baumeister, Martin Brambach & Christine Sommer, Susanne Fröhlich, Martina Gedeck, Ralf Günther und Claudia Wenzel (v. o. l. nach u. r.). Bild: Collage: Wieland Josch
Freiberg
Von Tatort-Kommissar bis Bestseller-Autorin: Diese Promis lesen bei den Literaturtagen „Lesezeichen“ in Mittelsachsen
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Programm der Literaturtage wurde in Freiberg vorgestellt. Mit dabei sind unter anderem Martina Gedeck, Martin Brambach, Muriel Baumeister und Susanne Fröhlich.

Die dritte Auflage der mittelsächsischen Literaturtage „Lesezeichen“ lassen es an Prominenz nicht mangeln. Hochkarätige Schauspieler sind ebenso dabei wie erfolgreiche Bestseller-Autoren. Vom 31. Oktober bis 9 November sind sie bei 31 Veranstaltungen anzutreffen. Das Programm wurde jetzt im Freiberger Hotel „Kreller“ vorgestellt, wo am...
