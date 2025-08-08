Von Tatort-Kommissar bis Bestseller-Autorin: Diese Promis lesen bei den Literaturtagen „Lesezeichen“ in Mittelsachsen

Das Programm der Literaturtage wurde in Freiberg vorgestellt. Mit dabei sind unter anderem Martina Gedeck, Martin Brambach, Muriel Baumeister und Susanne Fröhlich.

Die dritte Auflage der mittelsächsischen Literaturtage „Lesezeichen“ lassen es an Prominenz nicht mangeln. Hochkarätige Schauspieler sind ebenso dabei wie erfolgreiche Bestseller-Autoren. Vom 31. Oktober bis 9 November sind sie bei 31 Veranstaltungen anzutreffen. Das Programm wurde jetzt im Freiberger Hotel „Kreller“ vorgestellt, wo am...