„Von Tor zu Tor“: Was bei Ausgrabungen in Freiberg entdeckt wurde

Der Freiberger Altertumsverein lädt am Mittwoch, 20 Uhr zu einem Geschichtsvortrag in die Knappenstube ein. Ein Mitarbeiter am Sächsischen Landesamt für Archäologie will Interessantes berichten.

Freiberg.

„Von Tor zu Tor“ ist der nächste Geschichtsvortrag des Freiberger Altertumsverein am Mittwoch, 19. März, überschrieben. Thema sind die Ausgrabungen entlang der Freiberger Stadtmauer zwischen Kreuz- und Peterstor. Beginn ist 20 Uhr in der Knappenstube, im Gebäude der Saxonia-Freiberg-Stiftung, Chemnitzer Straße 8. Silvio Bock, Mitarbeiter am Sächsischen Landesamt für Archäologie, wird über Interessantes zu den Ausgrabungen entlang der Freiberger Stadtmauer berichten. Das Landesamt hat 2021 und 2024 die Tiefbaumaßnahmen in der Leipziger Straße und in der Wallstraße archäologisch betreut. Es konnten nicht nur der Verlauf der Stadtmauer, sondern auch alle vorhandenen Wehrtürme nachgewiesen werden. Der Eintritt ist frei. (fp)