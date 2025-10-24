Vorfreude, schönste Freude: Freiberger Christmarkt startet in einem Monat

Freiberg
Vom 25. November bis 22. Dezember sorgen Weihnachtsbaum, Pyramide und Bergmannshütten auf dem Freiberger Obermarkt für Adventsstimmung.
In einem Monat ist es soweit: Am 25. November wird der Freiberger Christmarkt eröffnet. Weihnachtsbaum, Pyramide und Bergmannshütten sorgen dann bis zum 22. Dezember für Adventsstimmung auf den Obermarkt. Höhepunkte: Stollenfest am 30. November, Bergparade im Fackelschein am 6. Dezember und Fest des Bergmanns am 14. Dezember. Verkaufsoffene...
