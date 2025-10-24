Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Vorfreude, schönste Freude: Freiberger Christmarkt startet in einem Monat
Von Heike Hubricht
Vom 25. November bis 22. Dezember sorgen Weihnachtsbaum, Pyramide und Bergmannshütten auf dem Freiberger Obermarkt für Adventsstimmung.

In einem Monat ist es soweit: Am 25. November wird der Freiberger Christmarkt eröffnet. Weihnachtsbaum, Pyramide und Bergmannshütten sorgen dann bis zum 22. Dezember für Adventsstimmung auf den Obermarkt. Höhepunkte: Stollenfest am 30. November, Bergparade im Fackelschein am 6. Dezember und Fest des Bergmanns am 14. Dezember. Verkaufsoffene...
