Vorsicht, teure Fotos: Hier stehen die Superblitzer im Landkreis Mittelsachsen

Drei der insgesamt neun Temposäulen, die das Landratsamt hat aufstellen lassen, lösen besonders häufig aus. Jetzt rüstet die Behörde noch nach. Doch es gibt auch eine Anlage, die abgebaut werden soll.

An drei Temposäulen des Landkreises Mittelsachsen werden mit Abstand die meisten Raser erwischt. Spitzenreiter ist Angaben des Landratsamtes in Freiberg zufolge mit 13.326 Geschwindigkeitsverstößen im vergangenen Jahr der Blitzer an der B 169 im Hainichener Stadtteil Schlegel. Das geht aus den jüngsten Zahlen hervor, die das Landratsamt auf...