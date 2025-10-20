Vortrag in Freiberg: Wie Digitalisierung Bürokratie abbaut

Weniger Wege, weniger Papier, mehr Tempo: Das Rathaus Brand-Erbisdorf zeigt, wie Verwaltung digital wirklich schneller wird. Dazu gibt es am Donnerstag einen Vortrag in Freiberg.

Wie gelingt Bürokratieabbau in der Praxis? Darüber spricht Stefan Kuhfs, Mitarbeiter für IT und Digitalisierung der Stadtverwaltung Brand-Erbisdorf, am Donnerstag, 23. Oktober, ab 17 Uhr, Robotik-Labor „Robolab" der TU Bergakademie Freiberg in der Burgstraße 36. Der Verwaltungsinformatiker (Hochschule Meißen) arbeitet seit vier Jahren im...