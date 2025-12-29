MENÜ
Bild: Philipp Herfort
Bild: Philipp Herfort
Freiberg
Vulkane zum Anfassen in Freiberg: Familienprogramm in der Terra mineralia
Von Freie Presse
Das Mitmach-Labor „Forschungsreise“ öffnet für Familien und Wissbegierige am 30. Dezember sowie am 3. und 4. Januar.

Freiberg.

Für Familien und alle neugierigen Besucher ist das Mitmach-Labor „Forschungsreise“ am 30. Dezember sowie am 3. und 4. Januar geöffnet. Hier zeigen Studierende das Experiment des Monats zum Thema Vulkan. An der Vulkanmesslatte kann man herausfinden, wie groß man als Vulkan wäre, es gibt eine Vulkanpumpe und natürlich vulkanische Minerale und Gesteine zum Ausprobieren. Die Familienführung „Nachts durchs Museum“ findet am 3. Januar, 18 Uhr statt. Ausgerüstet mit Kopflampe und UV-Taschenlampe geht es in der dunklen Ausstellung auf die Suche nach fluoreszierenden Mineralen. Im Mitmach-Labor „Forschungsreise“ warten spannende Experimente auf die Mädchen und Jungen. Die Terra mineralia im Schloss Freudenstein hat während der Weihnachtsferien an Werktagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. An Wochenend- und Feiertagen ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (fp) Foto: Philipp Herfort

Mehr Artikel