VW-Transporter „fällt“ bei Ausweichmanöver zwischen Mohorn in Reinsberg zwei Telefonmasten

Ein Verkehrsunfall in Dittmannsdorf endete glimpflich. Eine Katze sorgte für unerwartete Folgen.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag im Reinsdorfer Ortsteil Dittmannsdorf sind zwei Telefonmasten „gefällt“ worden. Laut Polizei war der Fahrer eines VW-Transporters gegen 16.50 Uhr auf der Hauptstraße (S 195) in Richtung Reinsberg unterwegs, als eine Katze über die Fahrbahn lief. Der 54-jährige Fahrer versuchte auszuweichen, kam dabei...