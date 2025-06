Wann die neue Rektorin an der Bergakademie Freiberg auftritt

Noch lehrt Jutta Emes an der Bauhaus-Universität in Weimar. Im Juli sollte sie das Amt in Freiberg übernehmen. Doch es gibt einen Grund, warum jetzt noch Geduld gefragt ist.

Ihre Wahl am 6. Februar dieses Jahres ist schon eine Überraschung gewesen: Erstmals in der Geschichte der ältesten montanwissenschaftlichen Hochschule der Welt soll eine Frau an die Spitze der Bergakademie Freiberg rücken. Aufhorchen ließ auch die Nachricht, dass es sich bei Professorin Jutta Emes um eine Wirtschaftswissenschaftlerin handelt,... Ihre Wahl am 6. Februar dieses Jahres ist schon eine Überraschung gewesen: Erstmals in der Geschichte der ältesten montanwissenschaftlichen Hochschule der Welt soll eine Frau an die Spitze der Bergakademie Freiberg rücken. Aufhorchen ließ auch die Nachricht, dass es sich bei Professorin Jutta Emes um eine Wirtschaftswissenschaftlerin handelt,...