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Das Freiberger Rathaus wird derzeit von Vize-OB Martin Seltmann geleitet.
Das Freiberger Rathaus wird derzeit von Vize-OB Martin Seltmann geleitet. Foto: Steffen Jankowski
Das Freiberger Rathaus wird derzeit von Vize-OB Martin Seltmann geleitet.
Das Freiberger Rathaus wird derzeit von Vize-OB Martin Seltmann geleitet. Foto: Steffen Jankowski
Freiberg
Wann wird über die OB-Wahl in Freiberg entschieden?
Redakteur
Von Steffen Jankowski
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Der Urnengang vom Oktober 2025 ist angefochten worden. Der Fall liegt jetzt beim Verwaltungsgericht in Chemnitz.

Die Entscheidung über die Gültigkeit der jüngsten Oberbürgermeisterwahl in Freiberg lässt auf sich warten. Der Urnengang vom Oktober 2025 war angefochten worden. Nachdem der Einspruch vom Landratsamt Mittelsachsen abgewiesen worden war, liegt der Fall nun beim Verwaltungsgericht in Chemnitz. Die zuständige Kammer hat aber noch keinen...
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