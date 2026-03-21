Wann wird über die OB-Wahl in Freiberg entschieden?

Der Urnengang vom Oktober 2025 ist angefochten worden. Der Fall liegt jetzt beim Verwaltungsgericht in Chemnitz.

Die Entscheidung über die Gültigkeit der jüngsten Oberbürgermeisterwahl in Freiberg lässt auf sich warten. Der Urnengang vom Oktober 2025 war angefochten worden. Nachdem der Einspruch vom Landratsamt Mittelsachsen abgewiesen worden war, liegt der Fall nun beim Verwaltungsgericht in Chemnitz. Die zuständige Kammer hat aber noch keinen...